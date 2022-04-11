В Минобороны заявили, что Россия может пойти в наступление на Донбассе в ближайшее время: ВСУ готовы

Россия почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе – активные боевые действия начнутся в ближайшее время. Враг попытается разгромить украинскую группировку Объединенных сил и взять под полный контроль Луганскую и Донецкую области.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник. По его словам, оккупанты продолжают перегруппировывать войска для наступления в восточной операционной зоне, наращивают систему управления и материально-технического обеспечения.

По словам представителя оборонного ведомства, российские войска попытаются:

разгромить украинские Объединенные силы на Донбассе;

установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями;

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обеспечить устойчивый сухопутный коридор со временно оккупированным Крымом;

улучшить тактическое положение в Южнобугском районе и закрепиться в административных границах Херсонской области.

Мотузяник отметил, что часть подразделений оккупанты оставили в Гомельской области Беларуси, а также Брянской и Белгородской областях РФ. Таким образом враг хочет продемонстрировать свое военное присутствие и сковать украинские силы.

"Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова. Мы не можем прогнозировать, когда именно это произойдет, есть сообщения западных источников. В то же время противник уже почти закончил подготовку к наступательной операции", — сказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Россия не отказалась от намерений захватить Украину. В то же время, проиграв в войне, она вынуждена изменить план наступления и сейчас оккупанты готовятся к следующей атаке.