В Минобороны заявили, что РФ активно строит вертолетные площадки на захваченных территориях

Военные Российской Федерации активно строят вертолетные площадки на оккупированных территориях Украины. Планируют использовать вертолеты.

Об этом в эфире "24 канала" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, именно вертолетной авиации оккупанты сейчас используют очень много.

"Они сейчас активно строят вертолетные площадки на временно захваченных территориях. Также пытаются использовать много именно вертолетной авиации", – заявила Маляр.

Она отметила, что Россия проиграла начало войны, из-за чего была вынуждена изменить стратегию. Также страна-агрессор начала открывать уголовные дела против военных, которые не справились с поставленными задачами.

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Ранее Маляр заявила, что для победы Украины над российскими оккупантами необходима военная помощь от международных стран-партнеров. Речь идет в первую очередь о поставках нашей стране систем противовоздушной обороны, ракетах, а также противотанковых средствах. При этом для победы над агрессором понадобится еще какое-то время.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные на оккупированных украинских территориях пытаются переориентировать местный бизнес на российский рынок. В этих целях они планируют срочно внедрить систему обязательного платного лицензирования украинских частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ.