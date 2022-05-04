В Минобороны заявили, что оккупанты стягивают технику и живую силу в район Изюма

Российские войска наступают в направлениях Изюм-Барвинково и Изюм-Славянск, где специально для этого навели понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец. Через нее враг перебрасывает вооружение, технику и живую силу.

Об этом в интервью УНИАН сообщил представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник. Он рассказал о ситуации на одном из самых горячих участков фронта.

"Нам известно о перебрасывании в определенные районы почти тысячи человек, которых они "мобилизовали" на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Хотя искусными воинами этих людей назвать вряд ли можно", – рассказал Мотузяник.

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Он отметил, что на этом пути у врага есть естественное препятствие – река Северский Донец, которую россияне пытаются преодолеть.

"Несколько дней назад противник навел понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец, развернул два зенитно-ракетных дивизиона ЗРК "Бук-М2" и "Тор-М". То есть делается все возможное, чтобы добиться там стратегического успеха", – сказал Мотузяник.

В то же время он выразил сомнение, что россиянам удастся реализовать этот замысел.

"Благодаря стойкости украинских защитников Россия не сможет оккупировать Славянск, равно как и прорвать украинскую оборону на Донбассе. Я убежден, что желание захватчика полностью захватить Донецкую и Луганскую области останется для него невыполнимым", – подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным британской разведки, Россия развернула вблизи Изюма 22 батальонных тактических группы и хочет захватить Краматорск и Славянск.

Также российские оккупанты в селе Сулиговка под Изюмом Харьковской области накопили огромное количество техники. Она должна была быть задействована в очередной волне наступления на восточном направлении, однако ВСУ нарушили планы врагов и разгромили их.