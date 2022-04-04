В Минобороны РФ за три часа до ударов отрапортовали о взрывах в Тернополе и Славуте

В воскресенье вечером, 3 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Тернополю, в городе прогремел взрыв. Однако примечательно, что в Министерстве обороны РФ об этом отчитались за три часа до самой атаки.

В стране-агрессоре заявили, что "высокоточными ракетами воздушного базирования там было уничтожено крупное топливное хранилище". Об это было сказано на брифинге.

Кроме того, оккупанты отрапортовали об ударах по Николаевщине, а также по городу Славута. Последний в РФ почему-то из Хмельницкой области переместили в Ривненскую. В этих областях тоже якобы уничтожили хранилища топлива, однако от официальных источников в Украине такой информации не поступало.

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Напомним: похожим образом в марте обстрел роддома в Мариуполе "проанонсировала" на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Примерно за четыре часа до авиаудара фугасными авиационными бомбами она заявила, что "украинские националисты и боевики обосновались в роддоме".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны РФ подтвердили, что командование РФ не отводит войска от Киева и Чернигова, а выполняет полную перегруппировку. Целью этих действий является активизация наступательной операции по "полному освобождению" Донбасса.

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