В Минобороны РФ выдали, что Pfizer и Moderna помогали США создавать биооружие в Украине

В российском Минобороны озвучили очередной бред о разработке в Украине "тайного биологического оружия" в "секретных американских лабораториях". Однако в этот раз к своим болезненным фантазиям решисты приплели еще и фармацевтические компании Pfizer i Moderna, а также Германию.

Очередные безосновательные обвинения в адрес Украины и ее партнеров озвучил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Его заявление опубликовали пропагандисты из кремлевского информационного агентства "Тасс".

Фактически Кирилов обвинил мировые фармацевтические корпорации в проведении опытов на людях.

"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также компания Gilead, аффилированная с американским военным ведомством. В результате западные компании существенно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают конкурентные преимущества", - сказал Кирилов.

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Нашлось место в его бреду и для украинской власти.

"Совместно с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками из Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские государственные структуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических опытов и предоставление необходимого биоматериала", - заявляет представитель государства-оккупанта.

Согласно бреду, который Кирилов назвал "данными разведки РФ", финансировали все это из фондов Демократической партии США, в то же время упомянутые рашистом компании "давали щедрые пожертвования политикам Демократической партии, чтобы они профинансировали масштабные преступные программы разработки биологического оружия в Украине".

Он также отметил, что в этих "секретных биолабораториях" американские военные якобы изучали резистентность населения к антибиотикам и уровень антител у людей из разных регионов к разным заболеваниям.

Однако не американцами едиными, как говорится. На этот раз в МО РФ решили, к привычным обвинениям в адрес США, приплести заодно и Германию. Это государство в кремлевской реальности также проводило в Украине тайные биологические опыты.

В частности, фантасты из российского оборонного ведомства отметили, что эпидемиологи из военного института микробиологии Бундесвера Федеральной Республики Германия с 2016 по 2019 годы вывезли 3,5 тысяч пробирок с плазмой крови граждан Украины из 25 областей, включая Донецкую и Луганскую области, а также Крым. Это нужно было немцам, говорит Кирилов, чтобы разработать в Украине биологическое оружие против россиян.

Именно такие зловещие планы, по мнению параноиков в Кремле, вынашивали не только США, но и Германия. Как видим, "кольцо врагов" вокруг невинной и миролюбивой России продолжает сжиматься - в отличие от фантазий, которыми рашисты пытаются оправдать свое вторжение и преступления в Украине и которые вышли уже за любые границы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одна из таких страшных "секретных биолабораторий" функционировала в Мариуполе. 11 мая рашисты отметились сразу двумя фейками – о сборе возбудителей холеры в Мариуполе и заражении жителей ОРДЛО туберкулезом.