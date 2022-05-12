В Минобороны раскрыли настоящее намерение РФ по захвату острова Змеиный

Страна-агрессор Россия, несмотря на все потери, пытается удержать под контролем временно оккупированный украинский остров Змеиный в Черном море. Несмотря на мнимую нелепость таких действий, Москва хочет получить определенную выгоду от его оккупации.

О настоящих мотивах врага на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, основная цель действий Москвы – попытка заблокировать морские коммуникации.

"Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Цель – блокировка морских коммуникаций Украины", – подчеркнул он.

Он также сообщил, что корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи в акватории Черного и Азовского морей. Они пытаются изолировать район ведения боевых действий, проводить разведку и оказывать огневую поддержку силам оккупантов на приморском направлении.

Видео дня

Однако украинские защитники тоже не сидят, сложа руки и достигают определенных успехов, "в том числе по уничтожению российского плавсостава".

Также Мотузяник рассказал, что оккупанты начали усиливать системы противовоздушной обороны на западном побережье временно оккупированного Крыма.

"В районе села Черноморского, мыс Тарханкут, развернута зенитно-ракетная батарея ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления", – сообщил спикер Минобороны Украины.

Напомним, в ночь на 12 мая Россия потеряла еще один корабль в Черном море. Речь идет о корабле тылового обеспечения, который направлялся к Змеиному.

Ранее о планах Москвы на остров Змеиный также сообщали в разведке Минобороны Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Змеиный для России превращается в новую Чернобаевку. За первые дни мая украинские защитники нанесли по находившимся на острове силам РФ несколько точных ударов.