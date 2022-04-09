В Минобороны показали, что войска РФ сделали с мирным селом в Киевской области

Российские фашисты в селе Термаховка на Киевщине оставили после себя смерть и разрушение. Это один из сотен населенных пунктов области, пострадавших от жестокости путинских военных преступников.

Как выглядит Термаховка после прихода "русского мера" показали в Twitter Минобороны Украины. Сейчас там воронки от снарядов, руины и могилы местных жителей, которых соседи вынуждены были хоронить прямо во дворах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Не разрешали абсолютно на улицу выходить, даже на дорогу. Мы спрашивали (можно ли похоронить погибших на кладбище. – Ред.), они говорят: "Смотрите, на ваше усмотрение, везите, но что будет с вами, я не знаю", – объяснил местный житель.

Напомним: также село Андреевка Киевской области было оккупировано российскими войсками. В результате действий врага в населенном пункте не осталось целых построек. Большинство из них разрушены и не подлежат восстановлению.

На улицах можно увидеть ящики из-под российских снарядов, которыми оккупанты обстреливали украинских защитников и соседние населенные пункты.

Как сообщал OBOZREVATEL, разрушения потерпели и село Залесье в Броварском районе. Оккупанты разбили дорогу – кое-где покрытие там раскрошено, изнутри торчит арматура. Весь путь вместе с бордюрами изрезан осколками.