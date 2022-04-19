В Минобороны назвали главную цель оккупантов после начала наступления на Донбассе

В Министерстве обороны Украины назвали главную цель российских оккупантов после начала второй фазы войны – наступления на Донбассе. Рашисты мечтают разгромить группировку Объединенных сил и полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Не менее важна для оккупантов и задача сохранить "сухопутный коридор" между Донбассом и оккупированным украинским Крымом. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Накануне, 18 апреля, российская оккупационная армия, наконец, начала наступательные действия на востоке Украины, к которым долго готовилась. В украинском оборонном ведомстве уверены: несмотря на постоянные изменения заявленных целей "спецоперации в Украине", которые в интерпретации Кремля давно сузились от оккупации всей Украины и захвата Киева до Донбасса - цель боев на востоке Украины остается для врага неизменной.

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В мечтах оккупантов – уничтожить украинскую группировку на Донбассе и сохранить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

"Основная цель – это попытка разгромить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым", - отметил Мотузяник.

Параллельно Россия пытается нанести наибольший ущерб на всей территории Украины, которую так и не смогла захватить. Поэтому и бьет без перерыва ракетами и авиабомбами по мирным украинским городам, в частности, в западных регионах государства.

"С целью поражения объектов на территории нашего государства противник выполнил не менее 49 самолето-вылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации ВКС РФ", - подчеркнул спикер МОУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты начали вторую фазу наступления на Донбасс 18 апреля. Западные СМИ и эксперты уже прогнозируют, что битва за Донетчину и Луганщину может стать одним из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой.