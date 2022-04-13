В МИД отреагировали на слова Макрона о том, что украинцы и россияне – братья: 'братский' народ не убивает детей

МИД отреагировал на заявления Макрона о "братских" отношениях между Украиной и Россией. В министерстве объяснили, почему этот миф не имеет никакой связи с реальностью.

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко. Он выразил разочарование по поводу нежелания президента Франции Эммануэля Макрона называть действия Кремля по отношению к народу Украины "геноцидом".

Также пресс-секретарь отметил, что идея "братских" народов дала трещину еще в 2014 году, когда РФ захватила Крым и совершала агрессию на Донбассе. За 8 лет от действий Кремля погибли более 14 тысяч украинцев.

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“Этот миф окончательно разрушился, когда первые ракеты полетели на украинские города в феврале. "Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа", – комментирует Николенко.

Он подчеркивает, что такие зверства против мирных граждан не совершают даже самые жестокие враги. Поэтому никаких разговоров о братских связях украинского и русского народов сейчас не может идти речь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Макрон призвал мировое сообщество быть осторожным со словом "геноцид".