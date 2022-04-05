В Meta объяснили, почему хештеги #Bucha и #BuchaMassacre попали под кратковременную блокировку в Facebook и Instagram

Компания Meta Platforms, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объяснила блокировку хештегов #Bucha и #BuchaMassacre, через которые можно найти фото с доказательствами зверств российских оккупантов под Киевом. По словам представителя компании, это работа автоматических систем, которые сканируют изображения насилия.

Впрочем, через некоторое время хэштеги были разблокированы и вновь доступны пользователям социальных сетей. Об этом сообщает издание Reuters.

Представитель компании Meta Энди Стоун рассказал, что блокировка произошла автоматически из-за графического контента, который люди размещали с использованием этих хэштегов. Он добавил, что когда Meta узнала о проблеме, то быстро разблокировала хэштеги. Также он подчеркнул, что компания изучает способы сохранения этого типа контента, особенно в связи с войной в Украине.

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"Facebook и Instagram разрешают публиковать графические материалы и материалы, содержащие сцены насилия, если они публикуются для повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека, но удаляют такие материалы, если они слишком откровенны", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правозащитные группы раскритиковали подход Meta к удалению насильственного контента во время конфликтов. Юристы говорят, что практика удаления данных со своих серверов через 90 дней приводит к удалению важных доказательств военных преступлений.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram, которые принадлежат корпорации Meta (США), стали блокировать хештеги#Bucha и #BuchaMassacre. Ими отмечают публикации, рассказывающие о военных преступлениях России в Буче и других городах Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как теперь выглядит Буча. Он заснял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевской области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневный пост преступлениям российских нелюдей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, бояться ли они и дальше "спровоцировать и обидеть" Москву.

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