В Мелитополе заметили российских 'агентов', которые расспрашивают местных жителей о настроениях

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных украинцев на временно оккупированных территориях. В Мелитополе Запорожской области начали функционировать российские "агенты", которые расспрашивают местных жителей о настроениях.

Они действуют в общественных местах, в частности, в местном парке. Об этом сообщает "24 канал".

По словам журналиста издания, такие "агенты" в гражданской одежде подсаживаются на лавочку к мелитопольцам и начинают разговор. Больше всего их интересует то, что думают местные о происходящем в городе.

"Эти агенты хотят послушать, что о них говорят. Понятно, что ничего хорошего они не услышат", – рассказал корреспондент.

Видео дня

После этого пособники оккупантов идут в здания, в которых находятся оккупационные органы захватчиков.

Журналист отметил, что такие методы использовали еще во времена Сталина.

"Думаю, это просто стиль работы карательных органов России. Они привыкли у себя собирать информацию", – добавил он.

Отметим, в Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов. Рашистов вылавливают по ночам, когда те ходят на "патрулирование", и убивают из огнестрельного либо холодного оружия

Напомним, российские оккупанты во временно оккупированном Мелитополе 26 марта пытались провести митинг в поддержку России. Однако местные жители на проплаченное мероприятие не вышли. В то же время захватчики привезли на место проведения пропагандистского митинга людей, напоминавших бездомных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, российские военные украли гуманитарную помощь, которая 31 марта направлялась в Мелитополь. Они разграбили все автобусы, загруженные продовольствием и медикаментами общим весом 14 тонн.

Также в Мелитополе оккупанты по наводке предательницы Украины украли с почты 3 млн грн. Гауляйтер Галина Данильченко сообщила россиянам, что в отделение привезли деньги для выплаты пенсий - и они совершили вооруженный налет на почту, захватили в плен сотрудников отделения и украли деньги.