В Мелитополе расстреляли авто российских оккупантов с меткой 'Z'

Украинцы продолжают сопротивляться российским захватчикам на временно оккупированных территориях. Минувшей ночью в Мелитополе на Запорожье неизвестные расстреляли вражеский автомобиль с соответствующей символикой.

Теперь российские военные ищут "снайпера". Об этом в эфире "24 канала" сообщил корреспондент из Запорожья (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

По словам местных жителей, "какая-то стычка" произошла ночью возле здания швейной фабрики. Люди видели там расстрелянный вражеский легковой автомобиль с белой меткой "Z".

Журналист отметил, что уже с утра солдаты путинской армии устроили в городе так называемые патрули. Они останавливали на дорогах все транспортные средства и рассказывали людям, якобы ищут "нацистского снайпера".

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"Пока никто не знает, что это была за вооруженная акция и кого расстреляли в том автомобиле. Впрочем, понятно, что народное сопротивление продолжается", – подчеркнул корреспондент.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ "отжали" у оккупантов "Град". Вражеская реактивная система залпового огня была полностью заряжена.