Во временно оккупированном россиянами городе Мелитополь войска РФ похитили консула Болгарии. Это произошло в субботу, 23 апреля.

О еще одном военном преступлении путинской армии в Украине рассказал мэр украинского города Иван Федоров в эфире единого телемарафона новостей "Ua Разом". По словам городского главы, по всей стране оккупанты похитили более 50 его коллег.

В тюрьмах оккупантов, как сказал Федоров, находится 29 из них. Он отметил, что войска РФ похищают тех, кто имеет патриотические проукраинские настроения.

Мэр Мелитополя отметил, что уже четыре дня россияне не выпускают из города автобусы для эвакуации местных жителей в Запорожье. Возможность покинуть город только одна – ехать во временно оккупированный Россией Крым. Кроме того, в городе нет наличных денег, гуманитарные грузы не пропускают.

Видео дня

Из сел на рынки привозят продукты, но для того, чтобы их купить нужна наличка. "Путин делает геноцид, потому что он не получил поддержки ни от народа, ни от власти", – сказал мэр.

При этом, по словам Федорова, местные жители Мелитополя сопротивляются, в городе действует партизанское движение.

"Два дня назад из "ДНР" приехали посланцы, чтобы мирить между собой коллаборантов. Те между собой ссорятся и не могут найти виновного, кто сливает информацию украинцам", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты уничтожили уже больше 100 военных Российской Федерации.