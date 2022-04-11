В Мелитополе оккупанты вывесили триколоры на зданиях СБУ, полиции и местных властей. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области российские оккупанты заняли здания Службы безопасности Украины, городского совета и местных администраций. На них захватчики повесили русские триколоры.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода". Кроме того, они обосновались в военном городке и на аэродроме. Там, как отмечают журналисты, одна из самых больших российских баз.

Дорога к ним фактически заблокирована, а ночью там слышны выстрелы.

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Кроме того, оккупанты заняли и дом культуры, где раньше базировался проукраинский штаб, и здание местного военкомата. Там была установлена табличка "Народная милиция".

Мелитопольское управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) продолжает работу под украинским флагом.

"Охраны правопорядка в городе нет, поскольку полиция, СБУ покинули свои посты. Даже правила дорожного движения некому контролировать, а сами же оккупанты – часто нарушают их", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, на блокпостах возле въезда в Мелитополь оккупанты заставляют мужчин раздеваться и предлагают вступить в ряды вражеской армии. Подобные предложения получают мужчины и в Геническе.