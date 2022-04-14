В Мелитополе оккупанты по наводке предательницы Украины украли с почты 3 млн грн: люди остались без пенсий

Российские оккупанты украли из отделения "Укрпочты" в Мелитополе почти 3 миллиона гривен. Теперь жители оккупированного города и Мелитопольского района остались без пенсий.

О деньгах, которые поступили для выплаты пенсий людям, оккупантов уведомила коллаборантка, называющая себя "мэром" Мелитополя, предательница Галина Данильченко из фракции "ОПЗЖ" в горсовете. Об этом пишет издание "Риа Мелитополь".

По данным издания, деньги, собранные для выплаты пенсий людям на оккупированных территориях, были украдены 5 апреля в 18 отделении "Укрпочты" в Мелитополе. Около 12:30 в отделение ворвались около десяти вооруженных российских оккупантов. Захватив в плен нескольких сотрудников почтового отделения, они забрали деньги в мешки, погрузили в автомобиль - и увезли.

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Деньги были доставлены в почтовое отделение в этот же день утром. Часть поступила от местных предприятий, часть была привезена из Запорожья. Предназначение средств - зарплаты сотрудникам "Укрпочты" и пенсии для людей.

Данильченко знала о поступлении денег - и навела на отделение российских оккупантов. В этом, в частности, убежден мер Мелитополя Иван Федоров.

Также, сообщает издание, после ограбления в Акимовке Мелитопольского района кадыровцы под обменными пунктами предлагали прохожим купить у них гривны по более выгодному курсу.

"Местные жители предположили, что "гривны они где-то наморадерили". Не исключено, что это и есть те самые украденные на почте миллионы, которые подразделения ФСБ, чеченцев, ДНРовцев используют теперь, зарабатывая проценты с обналичивания средств по банковским карточкам. На оккупированной территории в связи с отсутствием наличных средств - этот промысел стал в буквальном смысле слова "золотой жилой", - пишут журналисты.

Спустя 10 дней после ограбления деньги никто так и не вернул. А "гауляйтерша", которая каждый день проводит "брифинги", об этом ни разу не упомянула.

Напомним, российские оккупанты продолжают разграбливать оккупированные территории. В том же Мелитополе и районе они массово вывозят из местных предприятий сельскохозяйственную технику и станки, а также селитру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов. Рашистов вылавливают по ночам, когда те ходят на "патрулирование" - и убивают из огнестрельного либо холодного оружия.