В Мелитополе оккупанты начали селиться в оставленные квартиры горожан и воровать авто, – ОВА

В Мелитополе российские оккупанты начали селиться в квартирах мирных жителей, которые уехали из временно захваченного города. Также они начали воровать у людей автомобили.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram-канале. Россияне прикидываются, что якобы ищут партизан и диверсантов, поэтому взламывают частные гаражи и проводят обыски.

"Жители авиагородка сообщают, что военные с автоматами угоняли автомобили из гаражей и частного сектора. Кроме того, захватчики занимают квартиры мелитопольцев, выехавших на подконтрольную Украине территорию", – написано в сообщении.

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В Мелитополе местные жители продолжают искать возможности, как выехать из временно оккупированного города. Однако россияне всячески мешают это сделать. Эвакуационным колоннам приходится днями стоять на блокпостах, несмотря на то, что там находятся дети, пожилые люди и женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая российские оккупанты все-таки сумели организовать и провести акцию "Бессмертный полк" во временно захваченных городах Запорожской области для своих пропагандистских сюжетов. Для этого им пришлось прибегнуть к предсказуемым и примитивным методам. Так, например, в Мелитополе в колоне шли "ряженые ветераны" из пенсионеров, ностальгирующих по советской молодости, а в Энергодар свезли переодетых актеров из Крыма.