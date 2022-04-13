В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов – разведка

Во временно оккупированном российскими фашистами Мелитополе силы сопротивления ликвидировали 70 захватчиков. Среди уничтоженных оккупантов были и "кадыровцы".

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечается, что неизвестные патриоты "охотятся" на захватчиков ночью, когда те отправляются на патрулирование во время комендантского часа.

Оккупанты тщательно скрывают информацию о точном количестве убитых российских военных украинцами и обстоятельствах их смерти.

В ГУР отметили, что причиной смерти захватчиков, выходящих на ночные патрулирования, являются в основном ножевые и огнестрельные ранения.

Видео дня

"Есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя", – отметили в украинской разведке.

Найти мстителей российским фашистам до сих пор не удалось.

"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные начали копать окопы возле Мелитополя Запорожской области. Это может свидетельствовать о страхе оккупантов, что им скоро придется "отдать" эти территории.