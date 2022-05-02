В Мелитополь прибыли российские пропагандисты: в городе создали 'информационный вакуум'

Во временно оккупированный Мелитополь уже через несколько дней после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину приехали российские пропагандисты. Они захватили почти все местные СМИ и коммуникации и начали транслировать кремлевскую пропаганду.

Людям отключали интернет и блокировали мобильную связь, а город наводнили советской символикой. О том, как рашисты разворачивали массированную пропагандистскую кампанию в захваченном Мелитополе, рассказали в Национальном союзе журналистов Украины.

Первое, что сделали рашисты, оккупировали Мелитополь - захватили местные СМИ и телебашню, а также взяли под полный контроль радиочастоты. Это позволило им взамен украинских телеканалов на Т-2 запустить оккупационные.

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Через несколько дней команда рашистских пропагандистов заехала в бизнес-центр, принадлежащий коллаборанту Евгению Балицкому, семья которого живет в оккупированном Крыму. Свой продукт они запускали на принадлежащем Балицкому местном ТРК "МТВ-плюс" с помощью директора канала Олега Шостака.

Теперь, говорят в НСЖУ, Шостак передвигается по городу в сопровождении охраны. Он каждое утро посещает бизнес-центр Балицкого, где проходят планерки, и военно-гражданскую администрацию во Дворце культуры им. Тараса Шевченко.

Чтобы ограничить мелитопольцам доступ к информации, уже на третий день оккупанты впервые отключили связь и интернет. В дальнейшем эту практику они не раз повторяли. Самый длительный период отключения связи длился две недели.

Люди были вынуждены ходить по городу в поисках мест, где ловит мобильную связь.

В условиях информационной блокады рашисты распространяли свою пропаганду.

Параллельно во временно оккупированном Мелитополе рашисты начали настоящую охоту на журналистов. Их сначала вызвали "на разговоры" и убеждали начать сотрудничать с врагом. Когда же в город прибыли отряды Росгвардии – журналистов начали захватывать в плен и пытать.

Оккупанты устроили мощные DDos-атаки на самый популярный в городе сайт "РИА-Мелитополь", но завалить его им не удалось. Тогда рашисты начали давление на журналистов. 13 марта вызвали на "собеседование" к коллаборантке Галине Данильченко редактор "РИА-Мелитополь" Светлану Зализецкую.

"Данильченко сообщила, что это предварительная встреча перед визитом к коменданту. Обещала за сотрудничество славу "ат Москвы да самих да акраин" и другие "пряники". Светлана отказалась и сразу после собеседования уехала из города, чтобы и дальше делать сайт... В редакцию медиахолдинга МВ пришли с обыском военные, прямо из дома забрали нескольких журналистов. В тот день Михаил Кумок, его жена, а затем и дочь Татьяна оказались в комендатуре "на собеседовании". На следующий день сайт МВ уже не работал – Михаил остановил работу редакции, чтобы не подвергать коллектив опасности", - отмечают в НСЖУ.

В то же время оккупанты начали выпускать фальшивую газету с логотипом МВ, которую раздавали на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Мелитопольцы имели возможность узнавать правду только из "РИА-Мелитополя" и Telegram-каналы. Хотя пропагандисты наплодили в Telegram свои каналы. Чтобы давить на Зализецкую, ее 75-летнего отца рашисты захватили в плен. Взамен за его освобождение потребовали передачи управления сайтом пропагандистам Кремля.

Сейчас Мелитополь рашисты пытаются превратить в советскую "кунсткамеру". Вывесили советские красные флаги, колорадские ленты и установили "орден Победы" на городской арке. По всему городу – совковые афиши, открытки и рашистская символика. В отжатом "АТБ" – российский супермаркет.

В НСЖУ говорят: за два месяца массированной пропаганды Кремля в условиях информационной блокады часть мариупольцев, прежде всего, пенсионного возраста, были обмануты Россией.

"Тех, кто принял "новую власть", немного – до 10%. Остальные мелитопольцы ждут с нетерпением, когда город освободят ВСУ. Некоторые расклеивают открытки "Мелитополь – это Украина", "Смерть оккупантам!", хотя в городе сотни вооруженных военных. Несмотря на многочисленные аресты (в плен взяли в общей сложности более 400 человек с начала оккупации) действует подпольное движение. Взрослые и дети поют по ночам "Ой, у лузі червона калина", партизаны уничтожили более сотни вражеских солдат", - напоминают в НСЖУ.

Ранее сообщалось, что оккупанты массово похищают людей в Мелитополе. Мэр города Иван Федоров предупредил горожан, что передвигаться по улицам города опасно.

Также стали известны планы захватчиков в мае ввести в городе в обращение российские рубли.