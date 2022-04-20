В Мариуполе умерла 91-летняя женщина, пережившая Холокост: она задавала только один вопрос 'почему'

В Мариуполе скончалась 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая Холокост во время Второй мировой. Умирая, она повторяла один и тот же вопрос: "Почему это происходит?".

Об этом сообщает пресс-служба государственного музея Аушвиц-Биркенау. Там отметили, что женщина последние недели своей жизни провела в одном из подвалов осажденного города.

"В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе, прячась от российских войск", – сказано в сообщении.

Дочь Объедковой Лариса рассказала журналистам о происходящем в Мариуполе. По словам женщины, она оставалась с матерью до последнего момента, наблюдая, как угасает ее жизнь. Лариса вместе с мужем, рискуя жизнью, похоронила Объедкову в общественном парке меньше чем в километре от Азовского моря.

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Женщина родилась в Мариуполе в декабре 1930 года. Когда ей было 10 лет, город оккупировали нацисты и начали убивать евреев. Когда немцы пришли забирать мать Ванды, девочке удалось спрятаться в подвале.

На сайте всемирного движения Хабад-Любавич сказано, что Объедкова и ее семья долгое время являлись активными членами еврейской общины Мариуполя. "Ванда Семеновна пережила невероятные ужасы. Она была доброй, радостной женщиной, особым человеком, который навсегда останется в наших сердцах", – сказал раввин Мендель Коэн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в результате обстрела российскими оккупантами погиб один из узников немецких концлагерей Борис Романченко. Мужчине было 96 лет.

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