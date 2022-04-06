В Мариуполе украинский воин погиб, спасая попавших под обстрел друзей. Трогательное видео

В сети появилось видео, посвященное погибшему защитнику Мариуполя. Ярослав Бригинец отдал жизнь, спасая друзей, попавших под обстрел.

Побратимы, рассказавшие о подвиге Героя, поклялись отомстить врагу за его смерть. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте одного из боевых товарищей павшего воина.

"Ты всегда бился до конца. Ярослав "Махач" Бригинец. Вытаскивал друзей, попавших под обстрел", - отметил автор видео.

Он заверил: за смерть Ярослава его побратимы непременно отплатят сторицей.

"Однажды в разговоре ты сказал что – не хочешь, чтобы тебя оплакивали и скучали, если что-нибудь случится. Мы не будем плакать брат, мы отомстим! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, всегда улыбавшийся и приходивший на помощь в любой ситуации без пользы для себя", - отметил побратим Героя.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Житомирской области в воздушном бою погиб молодой украинский летчик. Ему было всего 26 лет. Он не стал спасать собственную жизнь, но до последнего отводя опасность от мирных населенных пунктов. То, что Герой на подбитом самолете смог улететь подальше от жилых домов, чтобы не упасть на них, спасло жизнь сотням людей.