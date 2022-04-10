В Мариуполе украинский пограничник в окружении оккупантов подорвал себя: последними словами были "Слава Украине"
Украинские защитники героически противостоят врагу. В Мариуполе старший офицер пограничных войск Украины взорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась российским захватчикам.
Последними словами украинского защитника были "Слава Украине". Об этом в воскресенье на брифинге рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"В Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и ранен, взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были "Слава Украине!". Низкий поклон, уважение и честь нашим пограничникам", — сказал Арестович.
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