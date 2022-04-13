В Мариуполе украинские защитники продолжают уничтожать технику врага. Видео

Защитники Мариуполя из полка "Азов" продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Держа оборону в сверхсложных условиях, украинские воины наносят врагу потери.

Рашисты прячут свои танки и бронетехнику под еще не до конца уничтоженными в ходе бомбардировок домами. Видео ликвидации вражеской техники было опубликовано в Telegram-канале "Азов Мариуполь".

На видео видно, как отрабатывают украинские воины по вражеской технике, спрятанной во дворе жилого дома.

В результате точного удара техника загорается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Азов" эффектно отработал по позициям врага.

Видео дня

За полтора месяца беспощадных обстрелов и бомбардировок российские оккупанты практически полностью стерли Мариуполь с лица земли. Количество убитых там мирных жителей исчисляется десятками тысяч, но даже несмотря на это россияне не останавливают наступления.

Защитники города оказались в полной блокаде. Но даже в таких условиях часть морпехов вышла из окружения и соединилась с "Азовом".