В Мариуполе убитых оккупантами людей хоронят возле домов: улицы превращаются в кладбища. Фото

В блокадном Мариуполе убитых российскими оккупантами мирных жителей приходится хоронить прямо посреди города. Из-за большого количества смертей газоны и клумбы буквально превращаются в кладбища.

Несмотря на сложнейшую ситуацию, родственники пытаются почтить память своих близких, ставят на могилы кресты и несут цветы. Фото опубликовало информационное агентство Reuters (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На снимках показаны десятки могил убитых оккупантами мариупольцев, прямо под окнами многоэтажных домов. Также целый ряд захоронений появились на разделительной полосе вдоль дороги.

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Кроме того, на фоне могил видны последствия бомбежки Мариуполя российскими оккупантами – выгоревшие квартиры многоэтажек и воронки от разорвавшихся снарядов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что десятки тысяч человек были убиты Россией в украинском городе Мариуполе. Город заблокирован еще с 1 марта и все это время нещадно обстреливается изо всего, что есть на вооружении армии российских оккупантов.

Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что ситуация в Мариуполе критическая, поэтому нужно идти на помощь на всех направлениях, ведь каждый час имеет значение.