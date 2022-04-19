В Мариуполе проводят ротацию военных РФ: заммэра назвал цель

В Мариуполе, в связи с новым наступлением на Востоке, началась ротация российских военных на наемников из "ДНР". Это может быть связано с попыткой страны-агрессора усилить свои позиции в части наступления.

О такой тенденции в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, возникла также новая волна мародерства со стороны российских военных, которые массово врываются в уцелевшие квартиры. Оккупанты вывозят имущество – преимущественно бытовую технику.

"Ничего нового для россиян – воровства и подлости", – подчеркнул советник мэра.

Напомним: в понедельник, 18 апреля, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются наступать на востоке Украины. В настоящее время продолжаются бои за Мариуполь – враг совершает штурмовые действия в районе морского порта.

Видео дня

Там отметили, что основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями и содержании ранее захваченной территории. Также продолжаются бои за Мариуполь – враг проводит штурмовые действия в районе морского порта.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты утром 18 апреля начали вторую фазу наступления. Они пошли в атаку на востоке Украины. В связи с этим жителям Донецкой и Луганской областей власти рекомендуют немедленно эвакуироваться.