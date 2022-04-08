В Мариуполе показали прямые доказательства зверств войск РФ: оккупантам не удастся скрыть убийства. Фото 18+

Защитники Мариуполя показали архивные фото из города, подтверждающие страшные преступления российских оккупантов против мирных мариупольцев. Тела безжалостно убитых в Мариуполе лежали буквально повсюду, их было очень много.

Сейчас оккупанты пытаются уничтожить как свидетельства своих зверств, так и свидетелей того, что они сделали в Мариуполе. Об этом написали в Telegram-канале полка "Азов", который героически отстаивает город с первых дней великой войны.

"Эти архивные фотографии должен видеть весь мир, не отводя глаз. Потому что это прямые доказательства преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в Мариуполе. В настоящее время город - сплошная рана на теле Украины, которую враги пытаются скрыть, уничтожив всех свидетелей устроенной ими трагедии", - написал защитники города.

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Они показали ужасные фото убитых и убитых Россией гражданских женщин, пожилых людей, молодежи.

Их убивали, когда они шли за водой или пытались найти хоть какие-нибудь продукты для своих семей. Их убивали под домами и на площадях.

У части из погибших наших соотечественников, живших в Мариуполе – оторванные конечности.

Возле некоторых тел мариупольцев остались их рюкзаки, бутыли для воды или небольшие пакеты для того, чтобы положить туда хлеб. И ни у кого не было оружия.

Ужасные свидетельства геноцида украинцев в Мариуполе можно увидеть здесь. Предостерегаем: фото – не для впечатлительных.

Напомним, прямо сейчас в Мариуполе оккупанты заметают следы: бригады зачистки начали сжигать тела погибших украинцев. Для этого путинские войска привлекли за собой мобильные крематории.

По данным Мариупольского горсовета, Россия убила в городе не менее 5 тысяч человек. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков называет в 6 раз большую цифру убитых. По его данным, в разбомбленном оккупантами Мариуполе могли погибнуть 30 тысяч человек.

Ежедневно на мирный город оккупанты сбрасывали сотни бомб. Бомбардировки начинали около 4 утра.