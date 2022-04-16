В Мариуполе погибли не менее 20 тыс. человек, исчезли около 3-5 тыс. детей – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что в Мариуполе погибли не менее 20 тысяч человек. Еще 3-5 тысяч детей исчезли из города.

Об этом он рассказал во время интервью украинским СМИ. При этом Зеленский отмечает, что точное количество жертв пока неизвестно.

"Никто не знает правды. Кто бы что ни говорил о статистике – ее не существует на сегодняшний день. Например, у нас была информация от главы ОГА, что 20 тысяч человек погибли среди гражданского населения в Мариуполе. Он там также не присутствует. У нас есть информация и от военных, и от гражданских. Какая-то статистика есть, но она определенно не корректна", – утверждает президент.

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Определить точное количество погибших невозможно из-за постоянных обстрелов города оккупантами. Многие жертвы остаются лежать прямо посреди улиц или же "похоронены" под завалами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные завезли в Мариуполь несколько крематориев. Они сжигают тела местных жителей, ставших жертвами постоянных бомбардировок. Таким образом, оккупанты пытаются избавиться от доказательств собственных военных преступлений.