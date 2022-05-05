В ходе боев украинских защитников с российскими оккупантами на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Россия в 2018 году отняла у нее сына, защищавшего Украину на Донбассе, а ныне – отобрала жизнь.

После гибели сына женщина неотлучно находилась с его побратимами, в том числе и в Мариуполе. О гибели Натальи Луговской сообщили в Червоноградском городском совете.

"В Мариуполе погибла Наталья Луговская – психолог полка "Азов" и мама "Баррета" Юрия Луговского…"

После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали".

Светлая память и вечная слава", - говорится в сообщении.

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До начала широкомасштабного вторжения России в Украину Наталья оказывала психологическую помощь участникам АТО/ООС в городе Сосновка Червоноградского района Львовской области.

Ее сын защищал Украину в Донбассе с 2014 года. Снайпер-разведчик Юрий Луговский ("Баррет") защищал Широкино и Мариуполь. В 2018-м в него попал вражеский снайпер в поселке Водяное Донецкой области. "Баррету" навсегда осталось 23 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 мая войска РФ проникли на "Азовсталь". Защитники Мариуполя ведут тяжкие бои. Почти двое суток с ними не было связи. Однако в конце концов она была восстановлена.

По данным Генштаба на вечер 4 мая, штурм "Азовстали" не имел успеха, а враг продолжал наступление и перегруппировку.