В Мариуполе погибла боевой медик Елена Кушнир, которая спасала военных и гражданских. Видео

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе погибла медик Национальной гвардии Украины, старший сержант Елена Кушнир. Она до последнего оставалась в городе спасать раненых военных и гражданских.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Даниленко. О смерти медика стало известно в субботу, 16 апреля.

"Ранее ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека", – написала журналистка.

В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе и призвать к деблокаде города. Также она просила доставить в Мариуполь медикаменты и вывезти раненых.

Видео дня

"Если вы думаете, что представляете масштаб катастрофы в Мариуполе от преступлений России, то уверяю: даже близко не представляете. Чуть ли не каждая бомба, град, разрушение – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности. Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие", – сказала медик.

Журналистка также опубликовала скриншот переписки Кушнир с подругой. В сообщении медик попросила не жалеть ее.

"Только не жалей. Я медик, я военная и я украинка...", – писала женщина.

По информации Даниленко, в окруженном городе находятся около ста женщин-военнослужащих. Они не имеют доступа к элементарной гигиене и воде.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что на сегодняшний день существует два фактора, необходимые для спасения Мариуполя. Это мощное вооружение для Украины от партнеров и переговоры между воюющими государствами. В противном случае может повториться "Иловайск".