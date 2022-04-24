В Мариуполе под российским огнем погиб корректировщик обстрела города в январе 2015-го

В Мариуполе в результате обстрелов российской армии погиб Валерий Кирсанов. В 2015 году он корректировал огонь оккупантов по городу.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в 2019 году преступник избежал наказания и вышел на свободу по "закону "Савченко".

"В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та же мраZота, что в 2015 году привела российские "Грады" на микрорайон "Восточный", – сказано в сообщении.

24 января 2015 года Кирсанов помог навести вражеские "Грады" на микрорайон "Восточный". В результате атаки погибли 29 человек, еще 92 получили ранения.

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В 2019 году преступника приговорили к девяти годам тюремного заключения. Однако наказания ему удалось избежать благодаря так называемому "закону Савченко", согласно которому один день предварительного заключения считается за два.

"Какая хорошая и очень показательная новость для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что число убитых российскими войсками мирных жителей может достигать 22 тысяч человек. По словам политика, на протяжении всего апреля оккупанты копали траншеи, чтобы заполнять их свежими трупами.