В Мариуполе под бомбардировками РФ погибла девочка: она оставила воину на память игрушку. Трогательное фото

Российские оккупанты продолжают убивать мирное население в заблокированном украинском Мариуполе. На днях от очередного вражеского авиаудара по городу погибла девочка.

Эту трагическую историю рассказал в Facebook украинский воин Иван Богдан. Он также опубликовал трогательное фото игрушки, которую убитый россиянами ребенок подарил ему в конце марта.

Наш защитник познакомился с девочкой в одном из бомбоубежищ металлургического комбината "Азовсталь". Тогда военный принес людям в убежище немного еды. По его словам, маленькой украинке было 10-12 лет.

Именно тогда ребенок подарил Ивану на память свою вязаную мягкую игрушку – гусенка.

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"Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян...Извини, малыш, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни", – написал украинский воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, маленькая девочка из Мариуполя Кира Чебенко, которой удалось вместе с мамой эвакуироваться из заблокированного оккупантами города, поделилась ужасными воспоминаниями. Во время побега на подконтрольную ВСУ Украину ребенок наступил на взрывное устройство и только чудом остался жив.