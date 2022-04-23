В Мариуполе откроют гуманитарный коридор для эвакуации: появились детали

В окруженном российскими оккупантами Мариуполе должны открыть гуманитарный коридор, чтобы вывезти местных жителей. Эвакуация должна состоятся в субботу, 23 апреля, в 11:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского горсовета. Как отмечается, людей вывезут в Запорожье.

Точка сбора – бульвар Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити". Выезд колоны в 12:00 по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

"Обращаемся к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", – говорится в сообщении.

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Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram сообщила, что есть вероятность, что гуманитарный коридор из Мариуполя будет открыт.

"Завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение", – написала она.

Напомним, что 22 апреля "зеленые коридоры" в Украине не открывались. Украинская сторона не смогла организовать эвакуацию людей из горячих точек и временно контролируемых оккупантами населенных пунктов из-за нарушений со стороны России.

21 апреля гуманитарные коридоры, о которых были предварительные договоренности, также не сработали. Российские оккупанты обстреляли место сбора людей в Мариуполе, где мирные жители ждали автобусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель УПЦ МП Онуфрий предложил организовать молитвенное шествие из города Орехов в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых из бункеров "Азовстали". Ирина Верещук заявила, что ради попытки спасти людей готова идти вместе с верующим.