В Мариуполе опровергли захват оккупантами порта

Российские оккупанты не могут захватить порт в Мариуполе и завод Ильича в Кальмиусском районе. Заявления главарей террористической организации "ДНР" на этот счет является дезинформацией.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, все видео захватчики снимают на условных окрестностях города.

По его словам, в порту это крайняя точка к селу Мелекино в районе пляжа Песчаный. В Кальмиусском районе – старый асфальтный завод, только примыкающий к Заводу Ильича, и который стратегически не имеет никакого значения.

Отсутствие контроля, как отметил Андрющенко, также подтверждается атаками артиллерии, РСЗО и самолетов по жилым кварталам в районе порта из-за территории города.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 11 апреля в Telegram-канале полка "Азов" сообщили, что россияне применили в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.