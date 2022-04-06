В Мариуполе оккупанты заметают следы: бригады зачистки начали сжигать тела погибших украинцев

Российские убийцы из путинской армии заметают следы своих преступлений в Мариуполе. В городе начали работать мобильные крематории, в которых сжигают тела убитых мирных жителей.

Неделю назад по самым скромным подсчетам количество убитых РФ мариупольцев оценивалось в более чем 5 тысяч погибших. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Испуганные широкой международной оглаской собственных преступлений в Буче Киевской области, оккупанты решили не повторять старых "ошибок" - и уничтожают свидетельства совершенных массовых убийств в Мариуполе.

"В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. Высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жестокое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев", - отметили в мэрии разрушенного оккупантами города.

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Именно попытками скрыть геноцид в Мариуполе и объясняют в горсовете промедление РФ с разрешением на работу спасательных миссий из Турции и других стран и международных организаций. Россия не хочет, чтобы спасатели, прибывшие в город для спасения и полной эвакуации людей из уничтоженного Мариуполя, увидели то, что там натворили путинские головорезы.

Параллельно с уничтожением тел убитых мариупольцев, оккупанты заняты поиском потенциальных свидетелей своих преступлений - их будут ждать фильтрационные лагеря или физическое уничтожение.

"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "днр". Они собирают и сжигают тела замученных и убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно Константин Иващенко (самопровозглашенный "мэр". - Ред). Много лет он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория", - пишут в мэрии города.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил: то, что сделали с городом рашисты - превзошло их злодеяния в Чечне или Алеппо.

"Масштабов трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – сказал Бойченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в горсовете Мариуполя назвали имена предателей из ОПЗЖ, которые помогали рашистам уничтожить город, создать в нем гуманитарную катастрофу и виновны в гибели мирных горожан.

Сейчас эти подонки организуют в Мариуполе оккупационную администрацию.

Также сообщалось, что британская разведка назвала Мариуполь ключевой целью вторжения РФ в Украину.