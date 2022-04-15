В Мариуполе оккупанты ввели трудовую повинность, город превращают в новый ГУЛАГ – горсовет

В заблокированном российскими войсками Мариуполе оккупанты ввели трудовую повинность. Местным жителям решили давать еду, если они выполнят работы по разбору завалов, образовавшихся в результате обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет на официальной странице в Telegram. Там отметили, что захватчики фактически удерживают все мирное население Мариуполя в заложниках.

Город благодаря таким нововведениям россиян постепенно превращается в один большой трудовой лагерь.

"ГУЛАГ жил? Освенцим – можем повторить? Путин, верный последователь Гитлера и Сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас", – сказано в сообщении.

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В горсовете Мариуполя напомнили, что в 1945 году человечество смогло одолеть нацизм, положив на алтарь этой победы десятки миллионов жизней. Однако этот "вирус" зла, жестокости и ненависти возродился уже в России.

"Мир должен это остановить, пока не поздно", – отметили в горсовете.

Напомним: российские оккупанты превращают Мариуполь в гетто. Мирных жителей не выпускают из города и заставляют одевать на руки белые повязки, превращая людей в приманки для украинских снайперов.

Сейчас из-за постоянных обстрелов разрушено уже 90% украинского Мариуполя. Также оккупанты умышленно уничтожают мирное население, что является классическим примером геноцида, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе зафиксировано размещение 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Таким образом оккупанты пытаются уничтожить любые доказательства преступлений своей армии в Украине.

В то же время, захватчики уже начали эксгумацию тел убитых ими людей, похороненных во дворах домов. Более того, они запрещают хоронить их и новых жертв обстрелов.