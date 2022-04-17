В Мариуполе оккупанты уничтожили памятник Митрополиту Игнатию. Фото

В Мариуполе российские оккупанты уничтожили памятник Митрополиту Игнатию. В результате атаки сильно пострадал и местный краеведческий музей.

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества "Азовские Греки". Там отметили, что военные страны-агрессора также разрушили художественный музей имени Куинджи.

"16 апреля 2022 г. Страшные новости. Сгорел краеведческий музей в Мариуполе, место где сохранялось наше наследие. Что удалось спасти неизвестно. Полностью разрушен музей А.И. Куинджи. Памятника Митрополиту Игнатию больше нет", – сказано в сообщении.

Видео дня

Напомним, ранее произошел пожар в историко-краеведческом музее поселка Иванков, где хранились картины известной художницы Марии Примаченко. Произведения искусства удалось спасти – их забрали к себе неравнодушные жители населенного пункта.

Также мы писали, что в Мариуполе кадыровцы ради очередного "пиар-видео" уничтожают многоэтажки в оккупированном районе города. Они бьют из танков по домам, в которых до сих пор могут оставаться гражданские.