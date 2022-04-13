В Мариуполе оккупанты из танка расстреляли здание благотворительного фонда "Каритас": погибли 7 человек

Российские оккупанты в Мариуполе расстреляли из танка здание католической благотворительной организации "Каритас", входящей в международную конфедерацию "Caritas Internationalis". В результате преступных действий вражеской армии погибли 7 человек, из них двое – сотрудники компании, еще пятеро – члены их семей.

Об этом сообщили в Facebook "Каритас Мариуполь". Отмечается, что трагедия произошла еще 15 марта.

"В это время там были люди, которые скрывались от обстрелов и искали у нас безопасное убежище. Погибли семь человек, среди них две наши сотрудницы из бухгалтерии", – уточнили в сообщении.

В организации отметили, что нет точной информации о людях, которые в то время скрывались в их здании.

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Президент "Caritas Internationalis" кардинал Луис Антонио Тагле осуждает насилие и выражает скорбь по поводу гибели людей в результате нападения на офис "Каритас" в окруженном украинском Мариуполе, говорится на сайте Ватикана.

"Наша печаль превращается в призыв к международному сообществу приложить все усилия, чтобы положить конец этому насилию, вернуться к диалогу и увидеть в каждом человеке брата и сестру", – подчеркнул кардинал Тагле.

"Каритас" – название 154 национальных католических благотворительных организаций, действующих в 198 странах и регионах мира и объединенных в международную конфедерацию "Caritas Internationalis".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр блокадного города Вадим Бойченко рассказал, что с начала войны в Мариуполе Донецкой области из-за обстрелов войсками РФ погибло по меньшей мере 10 тысяч мирных жителей. В то же время количество жертв может превысить и 20 тыс., поскольку за недели атак и скитаний труппы мариупольцев уже "устилают улицы коврами".