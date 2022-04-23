В Мариуполе, который не прекращают бомбить оккупанты, погибли две маленькие актрисы городского театра. Фото
В результате бомбардировки Мариуполя российскими оккупационными войсками погибли две юные актрисы местного театра – Елизавета Очкур и Соня Амельчикова. Вместе с последней от ранения умерла мама Анжелика.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на собственном Telegram-канале. Он отметил, что война забирает лучших.
Молодые актрисы выступали в независимом театре авторской пьесы "Conception". Зрители их знали по роли Люси в спектакле "Лев, Колдунья, Платяной шкаф". "Какой печальный символизм, учитывая, что "Хроники Нарнии" родились в Лондонском метро во время бомбежек нацистами Британии", – добавляет Андрющенко.
Советник городского главы выразил соболезнования семьям погибших. "Нет и не может быть прощения оккупантам. Отомстим", – пишет он.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты пытаются "поставить на колени" защитников Мариуполя. Однако "Азов" и другие подразделения, держащие оборону города, не намерены сдаваться.