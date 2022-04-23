В Мариуполе, который не прекращают бомбить оккупанты, погибли две маленькие актрисы городского театра. Фото

В результате бомбардировки Мариуполя российскими оккупационными войсками погибли две юные актрисы местного театра – Елизавета Очкур и Соня Амельчикова. Вместе с последней от ранения умерла мама Анжелика.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на собственном Telegram-канале. Он отметил, что война забирает лучших.

Молодые актрисы выступали в независимом театре авторской пьесы "Conception". Зрители их знали по роли Люси в спектакле "Лев, Колдунья, Платяной шкаф". "Какой печальный символизм, учитывая, что "Хроники Нарнии" родились в Лондонском метро во время бомбежек нацистами Британии", – добавляет Андрющенко.

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Советник городского главы выразил соболезнования семьям погибших. "Нет и не может быть прощения оккупантам. Отомстим", – пишет он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты пытаются "поставить на колени" защитников Мариуполя. Однако "Азов" и другие подразделения, держащие оборону города, не намерены сдаваться.