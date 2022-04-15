В Макарове Киевской области оккупанты полностью разрушили более 200 домов
Российские захватчики нанесли колоссальный урон поселку Макарову Киевской области, почти целиком уничтожив 200 домов. Еще более 600 жилых зданий серьезно повреждены артиллерийскими обстрелами и снарядами, число погибших спасатели пока не могут назвать, но оно уже превысило десятки.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает "Укринформ". Поиски тел мирных жителей продолжают искать под завалами домов, а также в лесополосах и полевых территориях.
"У нас есть факты пыток и расстрелов, совершенных оккупантами. Вражеские войска убивали людей, расстреливали мирные колонны, двигавшиеся по согласованным эвакуационным коридорам. В результате погибали и взрослые, и дети. Только на территории этого населенного пункта задокументировано 23 жертвы среди гражданского населения", – пояснил начальник Бучанского райуправления Александр Омельяненко.
Он заверил, что ежедневно на территории Макарова работают десятки следственно-оперативных групп, которые проводят работы по выявлению улик и доказательств совершения военных преступлений. По каждому из них будет возбуждаться уголовное производство и все причастные российские военные понесут наказание.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликованы кадры того, что оставили после себя оккупанты, отступая перед ВСУ в Баштанском районе Николаевской области. Рашисты буквально раскурочили населенные пункты, заминировав бытовые предметы, подвергая опасности всех, кто сумел уцелеть после захвата.