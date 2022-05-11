В МАГАТЭ опровергли вранье РФ о ядерном оружии в Украине и заявили об угрозе на захваченной ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) категорически опровергает заявления Кремля о производстве Украиной ядерного оружия. Такая позиция основана отнюдь не на симпатиях к нашему государству и неприятию к агрессору, а исключительно на фактах, полученных в ходе ряда профессиональных проверок.

Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает "Укринформ". Он обозначил, что манипуляция ядерной информацией со стороны России весьма настораживает международных экспертов.

"На протяжении нескольких недель высокопоставленные лица РФ неоднократно озвучивали версию, что Украина может развивать ядерное оружие. Безусловно, МАГАТЭ это твердо отрицает. Но такого мнения мы придерживаемся не на основе политических выводов, предпочтений или политических инстинктов. Мы это делаем на основе фактов, поскольку есть возможность проводить инспекции и объективно подтверждать, что ядерные материалы украинской стороной не подвергаются модификациям", – заметил руководитель агентства.

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Гросси при этом добавил, что он обеспокоен захватом АЭС в Энергодаре российской армией. Крупнейшая энергостанция в Европе по-прежнему находится под контролем захватчиков, которые не допускают на ее территорию специалистов МАГАТЭ.

"Существуют определенные процедуры, которые время от времени требуют физической инвентаризации и других действий внутри объекта. Без этого мы не можем предоставить международному сообществу информацию, где эти ядерные материалы находятся и что происходит с ними. В такой ситуации отсутствие инспекций представляет собой очень реальную опасность и должна восприниматься со всей серьезностью", – озабоченно заключил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский напомнил миру об обстреле оккупантами атомной станции в Запорожье еще в первые дни войны, что могло принести смерть половине Европы.