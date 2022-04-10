В Луганской области ВСУ за день уничтожали по 150 оккупантов: тела россиян вывозили грузовиками

В населенных пунктах Луганской области российские оккупанты постоянно пытаются атаковать Вооруженные Силы Украины, чтобы "протиснуться" на территорию Украины. Однако эти попытки безуспешны – противник несет значительные потери.

Об этом рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в комментарии "24 канала". Он отметил, что враги продолжают попытки наступления, беря своим количеством, хотя это им не слишком помогает (чтобы посмотреть видео, доскролльте видео до конца новости).

"У нас была ситуация в Рубежном, за 1 сутки наши набивали до 150 орков. 150! Они потом КамАЗы вывозили трупы", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты "бросают" на фронт мобилизованных у так называемых "Л/ДНР" – там уже "заканчиваются мужчины", поскольку забрали уже практически всех, взялись даже за тех, кто забронирован на стратегических предприятиях.

Видео дня

Также оккупанты привезли "кадыровцев" и российских солдат, хотя и они "не терминаторы", отметил Гайдай.

"Все они умирают, как обычные люди. Поэтому били, бьем и будем избивать", – отметил председатель Луганской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской и Донецкой областях российские кафиры продолжают бомбить гражданские объекты из всех видов тяжелого вооружения. Наиболее сложная ситуация сейчас в населенных пунктах Рубежное, Попасная и Горном. Из-за массированных обстрелов усложняется, в частности, эвакуация мирного населения.