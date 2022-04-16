В Луганской области оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли фургоны с хлебом: удалось спасти 5 машин

В Лисичанске 16 апреля оккупанты обстреляли автомобили, которые доставляли хлеб местным жителям. Представителям спасательных служб удалось спасти 5 фур.

Еще три автомобиля загорелись в результате обстрелов. Представителям ГСЧС удалось остановить распространение огня. Об этом в своем Тelegram написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Уверен, они стреляли туда осведомленно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичанцев без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось потушить пожар в трех хлебных фургонах и обезопасить еще пять", – написал глава области.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают атаковать мирное население Украины и объекты гражданской инфраструктуры. 14 апреля в сети появилось видео обстрела парка Горького в Харькове.