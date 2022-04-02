В Луганской области не утихают обстрелы: оккупанты начали охотиться на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность

В Луганской области российские войска начали "охотиться" на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов. В поисках складов и аварийных служб они обстреливают жилые дома, автомобили, гаражи и устраивают гуманитарную катастрофу

Об этом в субботу, 2 апреля, на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, рашисты обстреливают города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Тошковку.

Повреждены 19 объектов, из них 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили. В Рубежном в результате обстрелов один человек пострадал.

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Кроме того, российские оккупанты перебили в области газопровод – почти все населенные пункты остались без газа. Света нет у 124 914 потребителей области. Без воды – Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горская община и Лисичанск.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за российских обстрелов в Луганской области вспыхнул лес. Это произошло вблизи города Кременная, не исключено, что огонь может перейти на жилые дома.

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