В Луганской области директор лицея начала обучать детей по канонам оккупантов

Директор одного из лицеев Луганской области согласилась сотрудничать с оккупантами и внедрила стандарты образования России в учебном учреждении. Украинские правоохранители начали уголовное расследование по статье "государственная измена".

Об этом заявили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора. Там также сообщили о еще одном факте пособничества стране-агрессора – женщина по назначению "властей" "ЛНР" возглавила Новоайдарскую областную специальную школу.

"В марте 2022 года директор одного из лицеев Новоайдарского поселкового совета внедрила стандарты образования государства-агрессора в учреждениях Минобразования Украины. Кроме того, оккупационная администрация РФ назначила гражданку Украины директором Новоайдарской областной специальной школы", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что Луганская областная прокуратура зарегистрировала уголовные производства по этим двум фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, ранее в ОГП сообщили, что российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины убили 167 детей. Еще 279 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.