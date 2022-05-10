В Луганске ФСБ проводит обыски квартир, терроризируя избежавших мобилизации, – Гайдай

Во временно оккупированном Луганске ищут людей, которым удалось избежать принудительной мобилизации на войну против Украины. Для этого в РФ решили задействовать сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что в Луганске волна "мобилизации" закончилась, но солдат, которых россияне используют как "пушечное мясо", по-прежнему не хватает.

В связи с тем, что на улицах города мужчин уже не осталось, ФСБ ходит по квартирам и забирает тех, кто ранее откупился от участия в боевых действиях.

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Неподготовленных новобранцев из числа гражданского населения ОРДЛО оккупанты используют для прикрытия, выпуская их на поле боя вперед себя.

"Идут "лнр"-овцы, потом кадыровцы, а потом уже российские войска. Даже солдаты частных военных компаний не идут в первые волны атаки", – сказал Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Луганске мест в больнице, куда свозят и погибших, и раненных кремлевских солдат, уже не осталось. Там же наблюдается нехватка лекарств, что потенциально может увеличить количество безвозвратных потерь РФ в войне против Украины.