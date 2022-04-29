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В Литве появился мурал, посвященный украинскому пограничнику: он прощался с женой. Фото

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
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В Литве появился мурал, посвященный украинскому пограничнику: он прощался с женой. Фото

В Литве появился мурал, изображающий прощание украинского пограничники с женой. Его нарисовал местный художник Линас Казюленис на стене Литовской военной академии в Вильнюсе.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 29 апреля, первым это фото показал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Twitter. А основой для мурала послужил снимок Associated Press.

Фотограф Андрей Андриенко запечатлел трогательный момент прощания пограничника по имени Виталий со своей супругой на железнодорожном вокзале Краматорска Луганской области.

Прощание украинского пограничники с женой в Краматорске
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"В тот день, 27 февраля 2022 года, на третий день полномасштабной войны, Виталий провожал свою любимую на поезд, направлявшийся в западную часть Украины", – рассказали в Госпогранслужбе.

Вскоре фото мурала облетело весь мир. Туристы и жители Литвы делает селфи на его фоне, а по хештегу #StandwithUkraine оставляют тысячи комментариев в поддержку Украины в борьбе с агрессором, добавили украинские пограничники.

Мурал в Литве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский показал трогательную встречу в больнице с двумя детьми из Мариуполя, которых спасли из оккупации. Илья Матвиенко и Кира Обединская были переданы на попечение родственников.