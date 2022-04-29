В Литве появился мурал, посвященный украинскому пограничнику: он прощался с женой. Фото

В Литве появился мурал, изображающий прощание украинского пограничники с женой. Его нарисовал местный художник Линас Казюленис на стене Литовской военной академии в Вильнюсе.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 29 апреля, первым это фото показал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Twitter. А основой для мурала послужил снимок Associated Press.

Фотограф Андрей Андриенко запечатлел трогательный момент прощания пограничника по имени Виталий со своей супругой на железнодорожном вокзале Краматорска Луганской области.

Видео дня

"В тот день, 27 февраля 2022 года, на третий день полномасштабной войны, Виталий провожал свою любимую на поезд, направлявшийся в западную часть Украины", – рассказали в Госпогранслужбе.

Вскоре фото мурала облетело весь мир. Туристы и жители Литвы делает селфи на его фоне, а по хештегу #StandwithUkraine оставляют тысячи комментариев в поддержку Украины в борьбе с агрессором, добавили украинские пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский показал трогательную встречу в больнице с двумя детьми из Мариуполя, которых спасли из оккупации. Илья Матвиенко и Кира Обединская были переданы на попечение родственников.