В Лисичанске патрульные попали под вражеский обстрел во время доставки продуктов населению. Видео

В городе Лисичанск на Луганщине патрульные полицейские попали под обстрел оккупантов, когда доставляли продукты и эвакуировали людей из укрытий. Событие произошло в районе Стеклозавода днем 9 апреля.

О нем сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале. На Facebook-странице патрульной полиции региона опубликовано соответствующее видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что когда экипаж попал под обстрел, повсюду был дым и следы от "прилетов". Однако это не помешало сделать все, чтобы выполнить задание и доставить необходимые продукты проживающим там семьям.

Видео дня

Гайдай подчеркнул, что россияне не остановили патрульных – жители отдаленных районов Лисичанска получили гуманитарную помощь, продукты. Так же и жители поселка Павлоград под Северодонецком.

"Каждый выезд патрульных на эвакуацию или доставку помощи сопровождается реальным риском для жизни. Остаться в зоне боевых действий гражданским людям крайне опасно. Эвакуация продолжается и есть возможность выехать в безопасные области страны", – говорится в сообщении патрульной полиции.

Гайдай поблагодарил правоохранителей за работу и то, что, несмотря на опасность и рискуя жизнью, они не оставляют людей в этой сложной ситуации.

"Наши патрульные поражают мужеством ежедневно – эвакуируют население в расстрелянных врагом автобусах, ищут людей, которые даже не знают об эвакуации, в бомбоубежищах, доставляют им пищу и воду. Когда в последний раз кто-нибудь наведывался в вдребезги разбитые новые районы Северодонецка? А они там ежедневно с помощью", – написал глава Луганской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты дронами-камикадзе атаковали позиции пограничников Украины в Луганской области. Наши защитники не пострадали и из стрелкового оружия сбили один из дронов.