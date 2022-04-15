В Лисичанске оккупанты убили волонтера: его жена в реанимации

В городе Лисичанск Луганской области оккупанты убили волонтера. Мужчина вместе с женой попал под вражеский обстрел.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По словам чиновника, женщина сейчас находится реанимации.

"В одном из районов Лисичанска сегодня во время вражеского обстрела погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице. Супруги с первых дней войны волонтерили, доставляли гуманитарную помощь. Мирные, добрые, положительные. Андрей – вечная память", – сказано в сообщении.

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По данным полиции, за последние сутки оккупанты обстреляли почти все населенные пункты Луганской области. Войска РФ из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня 26 раз атаковали города Северодонецк, Рубежное, Кременная, Лисичанск, Попасная, Горское, Золотое, Орехово, Новотошковка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мотыжин, которое месяц было под российской оккупацией, военные страны-агрессора похитили двух волонтеров и разграбили помощь, которую они привезли местным жителям. Мужчин оккупанты связали по рукам и ногам, увезли в багажнике, а после закрыли в бетонном колодце с люком.