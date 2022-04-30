В 'Л/ДНР' отменили медосмотр призывников, мобилизуют даже с инвалидностью – ГУР

Российские войска практически исчерпали ресурс для принудительной "мобилизации" в так называемых "ЛНР" и "ДНР". В связи с этим оккупанты начали набирать в ряды "армии" без медицинского осмотра.

С целью доукомплектования "войска" пушечным мясом, в ОРДЛО мобилизуют даже людей с инвалидностью. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации разведки, с 20 апреля в псевдореспубликах приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Оккупанты объясняют это якобы "нехваткой специалистов" из-за чего потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

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При этом тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются они в подразделения материально-технического обеспечения. Также в ОРДЛО продолжаются рейды с целью выявления "призывников" для их принудительной "мобилизации".

В ГУР отмечают, что единственный шанс избежать принудительной "мобилизации" – дать взятку. При этом такса колеблется от 5 до 75 тысяч российских рублей.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО мужчин задерживают прямо на улицах, рабочих местах, снимают с автобусов, выводят из квартир.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают принудительно мобилизовать население ОРДЛО – местных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет бросают в бой без всякой подготовки. Начали забирать уже и 17-летних подростков.