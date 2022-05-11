В Курской области РФ услышали 'залпы': власти снова попытались обвинить Украину

В России сообщили о звуках выстрелов, которые якобы были слышны в Рыльском районе Курской области. Местные власти утверждают, что российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник.

Об этом 11 мая пишут росСМИ, ссылаясь на губернатора Курской области. Отмечается, что жители Рыльского района якобы услышали "залпы".

Пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Роман Старовойт. При этом никаких доказательств произошедшего он не привел.

"Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой российской ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне", – цитируют его росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее губернатор Курской области заявил, что якобы со стороны Украины из минометов был обстрелян пункт пропуска. В украинском Центре противодействия дезинформации уже назвали заявления губернатора неправдивыми.