В Курской области РФ началась паника из-за "украинских националистов": вводят "желтый" уровень опасности
В Курской области России, которая граничит с украинской Сумщиной, решили ввести "желтый" уровень террористической опасности. Паника в регионе началась из-за "украинских националистов".
На своем канале в Telegram Роман Старовойт, губернатор области, сообщил, что высокий уровень опасности начнет действовать с понедельника, 11 апреля.
Истерия у россиян возникла на фоне опасений о "провокациях со стороны националистов". По крайней мере именно так жителям области объяснил это сам губернатор.
По словам Старовойта в городах будут установлены контрольные пункты наблюдения. Дежурства на них будут нести военнослужащие и представители полиции. Они, как сказал чиновник страны-агрессора, будут патрулировать населенные пункты.
Местных жителей он попросил сообщать в полицию "о подозрительных гражданах или группе лиц".
Напомним, ранее стало известно, что в Курской области силовики перешли в режим повышенной готовности. Это связано с тем, что в Белгороде вспыхнула нефтебаза. В России заявили, что пожар произошел "в результате авиаудара ВСУ".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что заявление губернатора Курской области о том, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе", является дезинформацией.