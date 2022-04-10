В Курской области РФ началась паника из-за 'украинских националистов': вводят 'желтый' уровень опасности

В Курской области России, которая граничит с украинской Сумщиной, решили ввести "желтый" уровень террористической опасности. Паника в регионе началась из-за "украинских националистов".

На своем канале в Telegram Роман Старовойт, губернатор области, сообщил, что высокий уровень опасности начнет действовать с понедельника, 11 апреля.

Истерия у россиян возникла на фоне опасений о "провокациях со стороны националистов". По крайней мере именно так жителям области объяснил это сам губернатор.

По словам Старовойта в городах будут установлены контрольные пункты наблюдения. Дежурства на них будут нести военнослужащие и представители полиции. Они, как сказал чиновник страны-агрессора, будут патрулировать населенные пункты.

Видео дня

Местных жителей он попросил сообщать в полицию "о подозрительных гражданах или группе лиц".

Напомним, ранее стало известно, что в Курской области силовики перешли в режим повышенной готовности. Это связано с тем, что в Белгороде вспыхнула нефтебаза. В России заявили, что пожар произошел "в результате авиаудара ВСУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что заявление губернатора Курской области о том, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе", является дезинформацией.